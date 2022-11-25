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Сегодня, 19:30

Алаев назвал возможным проведение матчей против сборных Таджикистана и Узбекистана в России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что сборная России может вновь сыграть против Таджикистана и Узбекистана, но в этот раз матчи могут состояться в нашей стране.

— Качество полей в Таджикистане и Узбекистане вызвало очень много вопросов.

— Я никогда не буду искать оправдания, поле для всех одинаковое. Но на этом поле играть нельзя. На нем ходить нельзя! Ряд футболистов не мог на ноги наступить. Травмированные из «Ростова»? Карпин и сказал, что больше не будет игроков «Ростова» вызывать (смеется). Но это нужно, чтобы сборная жила.

— Был ли вариант сыграть в России с этими же соперниками?

— Сейчас нет. В марте? Думаю, возможно. Коллеги будут вести переговоры.

Сборная России сыграла против Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана — 20 ноября в Ташкенте. Оба матча завершились со счетом 0:0.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Алаев
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