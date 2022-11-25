Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:15

Сборная России может сыграть в марте против одной из команд-участниц ЧМ-2022

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что сборная России может провести матч против одной из команд-участниц ЧМ-2022 в Катаре.

— Почему не получилось провести матчи сборной в России?

— Отказывались соперники, — заявил Алаев. — Киргизия сказала, что только в Бишкеке. Таджикистан сказал, что только в Душанбе. Мы оказались в такой ситуации, когда нам условия диктует соперник. Если говорить о марте, есть варианты. В том числе и с участниками чемпионата мира, которые находятся в списке дружественных стран.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
24
46
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Главный тренер Уэльса Пейдж — о поражении от Ирана: «У нас есть возможность все исправить»
Нидерланды обыгрывают Эквадор после первого тайма матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев: «Карпин выгорает в сборной России? Я уверен, что он со всем справится и все выдержит»

Алаев заявил, что переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном были такие же сложные, как с Аргентиной и Бразилией
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости