Сборная России может сыграть в марте против одной из команд-участниц ЧМ-2022

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что сборная России может провести матч против одной из команд-участниц ЧМ-2022 в Катаре.

— Почему не получилось провести матчи сборной в России?

— Отказывались соперники, — заявил Алаев. — Киргизия сказала, что только в Бишкеке. Таджикистан сказал, что только в Душанбе. Мы оказались в такой ситуации, когда нам условия диктует соперник. Если говорить о марте, есть варианты. В том числе и с участниками чемпионата мира, которые находятся в списке дружественных стран.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.