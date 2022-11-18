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Сегодня, 14:57

Агент Сафонов считает, что некоторые игроки были вызваны в сборную для поднятия их стоимости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов высказался об игроках сборной России, которые были вызваны на товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).

«Есть мнение, что часть футболистов сборной оказались в ней благодаря агентам для поднятия трансферной стоимости? Есть поговорка: нет дыма без огня. Я в этот список не вхожу, потому что Тюкавина и моих ребят там нет. Такое ощущение, что некоторых игроков просто в Википедии записали: «самый молодой футболист». Когда я читаю, что Пиняев на пять дней побил рекорд Акинфеева... Акинфеев для меня — это глыба мирового футбола, а Пиняев — пока не знаю, кто. Футбольный Бог все видит, поэтому такие результаты. Не думаю, что кто-то берет деньги за вызов футболистов, но некоторые игроки вызывают у меня удивление. Я не хочу говорить фамилии. Думаю, все видят, кто футбол смотрит», — приводит слова Сафонова Legalbet.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Узбекистана 20 ноября (15.00 мск).

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-ne-isklyuchil-chto-nekotorih-igrokov-v-sbornuyu/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Алексей Сафонов
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