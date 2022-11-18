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Борис Игнатьев: «Ничья с Таджикистаном — в который раз подтверждение того, что надо менять ситуацию в подготовке футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил результат товарищеского матча Таджикистан — Россия (0:0).

«Ничья в матче с Таджикистаном — в который раз подтверждение того, что надо менять ситуацию в подготовке футболистов и начинать с детско-юношеского футбола и изменить направленность. Нужны игроки, а не команды.

Наша сборная показала, что у нас нет, к сожалению, выдающихся мастеров, которые выгодно бы отличались от игроков соперника. Хорошо, что мы вышли на международный уровень, сыграв этот матч. Провели тестирующую игру, и она подтвердила, что не все благополучно", — сказал Игнатьев Sport24.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-boris-ignatyev-nichya-s-tadzhikistanom-podtverzhdeniye-togo-chto-nado-menyat-situatsiyu-v-podgotovke-futbolistov
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Борис Игнатьев
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