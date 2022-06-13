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Мележиков о бойкоте Суперкубка: «Истерию начал не «Спартак». Решение об участии оставляем за собой»

Севастиан Терлецкий
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Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Нуралы Алип и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Виктор Мозес и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Паоло Ваноли и Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с генеральным директором красно-белых.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков посетил мероприятие, посвященное празднованию столетия красно-белых, где дал интервью «СЭ» — о причинах ухода Паоло Ваноли, работе со спонсорами и вероятности бойкота матча за Суперкубок.

«Спартак» откажется от своей квоты билетов на Суперкубок

— Вы предлагали перенести Суперкубок на 16 июля. Но 17 июля стартует сезон РПЛ — эту дату одобрили сами клубы.

— Мы писали письмо с просьбой сдвинуть первые туры нового сезона на 24 июля. Клубы проголосовали 7:8 — не в пользу этого решения. Окей, мы это принимаем и не обсуждаем. Ориентируемся на то, что сезон начнется 17 июля.

Но мы в своем письме в РФС писали: «Просим провести Суперкубок 16 июля, а первый тур РПЛ для «Зенита» и «Спартака» сдвинуть на 20 июля — и провести его в среду». Это было не только наше предложение, но и «Зенита», они мне это озвучили на общем собрании Лиги, которое состоялось после финала БЕТСИТИ Кубка России. Я согласился с ними по дате, но не согласился на условие проведения матча в Санкт-Петербурге. Я за нейтральное поле, о чем мы и сообщали в письме к РФС.

— Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

— Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

— Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был бы заполнен только фанатами «Зенита»?

— Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

— Тогда каким образом сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

— Это уже планирование билетной программы — зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.

Александр Дюков. Состоится ли Суперкубок в случае бойкота «Спартака»? Отвечает Александр Дюков

— Но в Питере всегда сложно проводить матчи с участием московских команд. Планируете ли что-то делать, чтобы избежать этого на Суперкубке? Будет ли какой-то диалог с правоохранительными органами?

— В рамках истерии (которую развернули не мы) вокруг Суперкубка и посещения болельщиками матча многие известные люди приглашают фанатов красно-белых в Петербург. Но решение об участии в Суперкубке пока оставляем за собой.

Если примем решение в пользу участия, то будем полностью вовлечены вместе с РФС и «Зенитом» в подготовке приема болельщиков. Главное, чтобы был диалог и желание сделать праздник. В том числе со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Чтобы не повторялась та практика, которая часто случалась в Петербурге, например, с теми же автобусами с автовокзала, которые в принудительном порядке везут до стадиона и потом обратно. Хотелось бы получить праздник, если матч состоится.

— Вы говорите, что истерию вокруг бойкота создал не клуб. Но это «Спартак» намекал на бойкот в Telegram-канале...

— Изначально в Сеть выложили официальное письмо от «Спартака» в РФС, подписанное моим именем. Его слили нашему уважаемому блогеру Ивану Карпову. Пускай РФС проведет расследование, каким образом оно к нему попало. Потому что после этого истерия и началась. Стали формировать мнение, что «Спартак» этим письмом завел истерику. Но нет — «Спартак» предложил конструктивный диалог.

Паоло Ваноли и Евгений Мележиков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Паоло Ваноли и Евгений Мележиков.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Давайте не будем давить на тренерский штаб»

— Была информация, что «Спартак» начал поиски нового тренера в апреле. Так ли это?

— Telegram-каналы сами все придумывают, а потом вы просите меня это обсуждать. После финала Кубка у нас была встреча с акционером, спортивным директором и главным тренером. Мы обсуждали проблемы, сложности, что нужно делать дальше вместе с главным тренером. У нас были нормальные отношения. Но при этом мы понимали, что могут возникать определенные проблемы, так как Паоло не мог привезти свою семью.

У нас был диалог с Ваноли, мы встречались. Перед самым отъездом Паоло взял паузу, чтобы подумать. В следующие несколько дней спортивный блок прорабатывал эти вопросы. Это точно не апрель. Все начало закручиваться в течение нескольких дней после финала Кубка.

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— Понимание того, что Ваноли покинет команду, появилось только в начале июня?

— Мы понимали ситуацию с его семьей. На следующий день после финала в «Лужниках» мы встречались. Ничто не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме: ему нужно быть с семьей. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причем Абаскаль был не единственным кандидатом.

— Реакция общественности на приход Абаскаля в «Спартак» неоднозначна. Появляется информация, что ему не доверили молодежную команду «Базеля». Как вы можете это прокомментировать?

— Знаю, что отзывы о его работе достаточно положительные. В том числе в «Базеле». Как его воспринимает общественность? Давайте вспомним, как принимали Доменико Тедеско и чем это закончилось. Вспомните, как воспринимали Паоло, который якобы не имел самостоятельного опыта управления командой. А он завоевал Кубок. Давайте дадим шанс себя проявить. И не будем оказывать давление на тренерский штаб.

Виктор Мозес и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Мозес и Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать»

— Остается ли в «Спартаке» Лука Каттани?

— Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует.

— Каттани перед финалом Кубка подарил вам галстук. И сказал: «Если победите, надо будет надеть».

— Не успел пока.

— На Суперкубок наденете?

— Не очень люблю галстуки, но давайте надену.

— Какая ситуация с легионерами?

— У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке.

— В том числе Мозеса?

— Конечно, включая его.

— Какая ситуация с визами у легионеров? Есть примеры, где клубы сталкивались с проблемами.

— У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все доедут к 22-му числу.

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«Мы попросили РПЛ не ставить нам первые туры домашними. Стадион не будет готов к максимальной вместимости к началу сезона»

— Верно ли, что «Спартак» не будет принимать участие в летнем турнире?

— У нас меньше трех недель на подготовку. Нам необходимо познакомиться с главным тренером, провести подготовку к сезону. И дальше уже смотреть на начало чемпионата.

— С кем «Спартак» будет проводить матчи во время тренировочных сборов?

— А когда нам играть? Мы будем тренироваться в Тарасовке. Скорее всего, там же и проведем спарринги. С кем? Прорабатываем варианты, пока не готов сказать. С кем-то из тех команд, которые будут в Москве.

— Что с техническим спонсором? Доедет ли форма от Nike?

— Этот вопрос в проработке. Мы продумываем логистическую цепочку для получения ретроформы и формы на сезон-2022/23. Параллельно клуб работает над вопросом по спонсорству. Есть определенные сдвиги.

— Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

— Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим. Мы произвели расчет — для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию. Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

— Какова вероятность, что все будет готово к началу сезона?

— Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

Евгений Мележиков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгений Мележиков.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона у «Спартака» не было домашних матчей? Для того чтобы устранить недочеты.

— Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сыграть в гостях.

— Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

— Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма. А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

— Когда планируете начать продажу абонементов и билетов на сезон?

— Думаю, что на конец июня. Может быть, начало июля.

— Будет достаточно мало времени на покупку.

— Понимаю, но мы сейчас хотим получить ответы на наши вопросы по поводу Fan ID. Думаю, во вторник мы их получим. С учетом решения будем готовы к запуску.

— А какие у вас вопросы?

— Будут ли продолжать действовать билеты и абонементы, которые болельщики купят сейчас, после введения на нашем стадионе Fan ID? Мы можем столкнуться с возвратами от тех, кто не получит Fan ID. Во вторник пройдет совещание в Министерстве спорта, по его итогам уже дадим объявление и начнем продажу.

«Кубок Лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса»

— Есть ли информация об альтернативных спонсорах на место тех, которые ушли?

— Работаем над этим. Занимаемся поиском. Коммерческий блок проводит работу.

— Nissan уходит?

— Мы находимся в диалоге с Nissan. Они нас переключают на лизинговую компанию, через которую они работают. Проводятся переговоры. Возможно, какую-то часть автотранспорта оставим. Со своей стороны предложим какие-то свои коммерческие инструменты.

— Какая ситуация с Кубком Лиги? Интересен ли этот турнир «Спартаку»?

— Кубок Лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса. Насколько я знаю, есть внушительные предложения на определенную сумму у рабочей группы. Когда они проработают это, то объявят. Если все так, турнир сможет решить вопрос интенсивности практики футболистов. У нас будет большее количество матчей в интересном формате. Если при этом участие поможет заработать — это хорошо.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Паоло Ваноли
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