Мележиков о бойкоте Суперкубка: «Истерию начал не «Спартак». Решение об участии оставляем за собой»

«СЭ» поговорил с генеральным директором красно-белых.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков посетил мероприятие, посвященное празднованию столетия красно-белых, где дал интервью «СЭ» — о причинах ухода Паоло Ваноли, работе со спонсорами и вероятности бойкота матча за Суперкубок.

«Спартак» откажется от своей квоты билетов на Суперкубок

— Вы предлагали перенести Суперкубок на 16 июля. Но 17 июля стартует сезон РПЛ — эту дату одобрили сами клубы.

— Мы писали письмо с просьбой сдвинуть первые туры нового сезона на 24 июля. Клубы проголосовали 7:8 — не в пользу этого решения. Окей, мы это принимаем и не обсуждаем. Ориентируемся на то, что сезон начнется 17 июля.

Но мы в своем письме в РФС писали: «Просим провести Суперкубок 16 июля, а первый тур РПЛ для «Зенита» и «Спартака» сдвинуть на 20 июля — и провести его в среду». Это было не только наше предложение, но и «Зенита», они мне это озвучили на общем собрании Лиги, которое состоялось после финала БЕТСИТИ Кубка России. Я согласился с ними по дате, но не согласился на условие проведения матча в Санкт-Петербурге. Я за нейтральное поле, о чем мы и сообщали в письме к РФС.

— Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

— Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

— Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был бы заполнен только фанатами «Зенита»?

— Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

— Тогда каким образом сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

— Это уже планирование билетной программы — зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.

— Но в Питере всегда сложно проводить матчи с участием московских команд. Планируете ли что-то делать, чтобы избежать этого на Суперкубке? Будет ли какой-то диалог с правоохранительными органами?

— В рамках истерии (которую развернули не мы) вокруг Суперкубка и посещения болельщиками матча многие известные люди приглашают фанатов красно-белых в Петербург. Но решение об участии в Суперкубке пока оставляем за собой.

Если примем решение в пользу участия, то будем полностью вовлечены вместе с РФС и «Зенитом» в подготовке приема болельщиков. Главное, чтобы был диалог и желание сделать праздник. В том числе со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Чтобы не повторялась та практика, которая часто случалась в Петербурге, например, с теми же автобусами с автовокзала, которые в принудительном порядке везут до стадиона и потом обратно. Хотелось бы получить праздник, если матч состоится.

— Вы говорите, что истерию вокруг бойкота создал не клуб. Но это «Спартак» намекал на бойкот в Telegram-канале...

— Изначально в Сеть выложили официальное письмо от «Спартака» в РФС, подписанное моим именем. Его слили нашему уважаемому блогеру Ивану Карпову. Пускай РФС проведет расследование, каким образом оно к нему попало. Потому что после этого истерия и началась. Стали формировать мнение, что «Спартак» этим письмом завел истерику. Но нет — «Спартак» предложил конструктивный диалог.

Паоло Ваноли и Евгений Мележиков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Давайте не будем давить на тренерский штаб»

— Была информация, что «Спартак» начал поиски нового тренера в апреле. Так ли это?

— Telegram-каналы сами все придумывают, а потом вы просите меня это обсуждать. После финала Кубка у нас была встреча с акционером, спортивным директором и главным тренером. Мы обсуждали проблемы, сложности, что нужно делать дальше вместе с главным тренером. У нас были нормальные отношения. Но при этом мы понимали, что могут возникать определенные проблемы, так как Паоло не мог привезти свою семью.

У нас был диалог с Ваноли, мы встречались. Перед самым отъездом Паоло взял паузу, чтобы подумать. В следующие несколько дней спортивный блок прорабатывал эти вопросы. Это точно не апрель. Все начало закручиваться в течение нескольких дней после финала Кубка.

— Понимание того, что Ваноли покинет команду, появилось только в начале июня?

— Мы понимали ситуацию с его семьей. На следующий день после финала в «Лужниках» мы встречались. Ничто не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме: ему нужно быть с семьей. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причем Абаскаль был не единственным кандидатом.

— Реакция общественности на приход Абаскаля в «Спартак» неоднозначна. Появляется информация, что ему не доверили молодежную команду «Базеля». Как вы можете это прокомментировать?

— Знаю, что отзывы о его работе достаточно положительные. В том числе в «Базеле». Как его воспринимает общественность? Давайте вспомним, как принимали Доменико Тедеско и чем это закончилось. Вспомните, как воспринимали Паоло, который якобы не имел самостоятельного опыта управления командой. А он завоевал Кубок. Давайте дадим шанс себя проявить. И не будем оказывать давление на тренерский штаб.

Виктор Мозес и Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать»

— Остается ли в «Спартаке» Лука Каттани?

— Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует.

— Каттани перед финалом Кубка подарил вам галстук. И сказал: «Если победите, надо будет надеть».

— Не успел пока.

— На Суперкубок наденете?

— Не очень люблю галстуки, но давайте надену.

— Какая ситуация с легионерами?

— У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке.

— В том числе Мозеса?

— Конечно, включая его.

— Какая ситуация с визами у легионеров? Есть примеры, где клубы сталкивались с проблемами.

— У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все доедут к 22-му числу.

«Мы попросили РПЛ не ставить нам первые туры домашними. Стадион не будет готов к максимальной вместимости к началу сезона»

— Верно ли, что «Спартак» не будет принимать участие в летнем турнире?

— У нас меньше трех недель на подготовку. Нам необходимо познакомиться с главным тренером, провести подготовку к сезону. И дальше уже смотреть на начало чемпионата.

— С кем «Спартак» будет проводить матчи во время тренировочных сборов?

— А когда нам играть? Мы будем тренироваться в Тарасовке. Скорее всего, там же и проведем спарринги. С кем? Прорабатываем варианты, пока не готов сказать. С кем-то из тех команд, которые будут в Москве.

— Что с техническим спонсором? Доедет ли форма от Nike?

— Этот вопрос в проработке. Мы продумываем логистическую цепочку для получения ретроформы и формы на сезон-2022/23. Параллельно клуб работает над вопросом по спонсорству. Есть определенные сдвиги.

— Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

— Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим. Мы произвели расчет — для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию. Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

— Какова вероятность, что все будет готово к началу сезона?

— Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

Евгений Мележиков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона у «Спартака» не было домашних матчей? Для того чтобы устранить недочеты.

— Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сыграть в гостях.

— Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

— Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма. А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

— Когда планируете начать продажу абонементов и билетов на сезон?

— Думаю, что на конец июня. Может быть, начало июля.

— Будет достаточно мало времени на покупку.

— Понимаю, но мы сейчас хотим получить ответы на наши вопросы по поводу Fan ID. Думаю, во вторник мы их получим. С учетом решения будем готовы к запуску.

— А какие у вас вопросы?

— Будут ли продолжать действовать билеты и абонементы, которые болельщики купят сейчас, после введения на нашем стадионе Fan ID? Мы можем столкнуться с возвратами от тех, кто не получит Fan ID. Во вторник пройдет совещание в Министерстве спорта, по его итогам уже дадим объявление и начнем продажу.

« Кубок Лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса»

— Есть ли информация об альтернативных спонсорах на место тех, которые ушли?

— Работаем над этим. Занимаемся поиском. Коммерческий блок проводит работу.

— Nissan уходит?

— Мы находимся в диалоге с Nissan. Они нас переключают на лизинговую компанию, через которую они работают. Проводятся переговоры. Возможно, какую-то часть автотранспорта оставим. Со своей стороны предложим какие-то свои коммерческие инструменты.

— Какая ситуация с Кубком Лиги? Интересен ли этот турнир «Спартаку»?

— Кубок Лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса. Насколько я знаю, есть внушительные предложения на определенную сумму у рабочей группы. Когда они проработают это, то объявят. Если все так, турнир сможет решить вопрос интенсивности практики футболистов. У нас будет большее количество матчей в интересном формате. Если при этом участие поможет заработать — это хорошо.