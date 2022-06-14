Владислав Радимов — о скандале вокруг Суперкубка: «Спартак» просто ищет оправдание для возможной неудачи»
Игроки получают деньги за то, что выходят на поле
— Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»? — начинаю разговор с самой горячей темы последних дней.
— Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы. Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.
— Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.
— Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли. И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой. То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!
— Каков же вывод?
— Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.
Рядом с Клаудиньо поставил бы Кузяева
— Тогда давайте вернемся в чемпионат России. Для вас стало неожиданностью то, что его лучшим игроком назвали именно Клаудиньо?
— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате. Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.
— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?
— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.
— Неожиданно!
— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умением налаживать баланс между обороной и атакой. Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая слишком заметна для болельщика.
— Когда вы впервые увидели Клаудиньо на поле, то сразу поняли, что «Зенит» не ошибся с выбором?
— Конечно, тогда я еще не мог предположить, что этого парня признают лучшим в чемпионате. Но в том домашнем матче с ЦСКА сразу почувствовалось — он в «Зените» не случайный пассажир. Прежде всего бросилось в глаза то, как быстро и мягко бразилец управляется с мячом, его умение видеть поле. Именно это и позволяло ему вовремя открываться для удобной передачи партнеров. Такое футбольное чутье от Бога!
— Какие игровые качества Клаудиньо вы бы выделили как особенно ценные для команды?
— Владение мячом, которое позволяет мгновенно продолжить атаку. Плюс умение сохранять мяч внизу и не делать ничего лишнего, что не оставляет времени для раздумий защитникам. А Дзюбе или Азмуну это позволяло находить свободные зоны в концовке атак.
— А в каких игровых компонентах бразильцу следовало бы прибавить?
— Пожалуй, в единоборствах, где Клаудиньо недостает мощи и твердости. Если в нашем чемпионате это еще проходит, то в Англии или Испании, где борьба жестче и ведется по всему полю, такой недостаток может сказаться.
На пике карьеры Аршавин был сильней и Клаудиньо, и Халка!
— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?
— Не думаю. Разве что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.
— И даже Халка?
— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.
— Кого из прежних зенитовцев вам напоминает бразилец?
— Пожалуй, Домингеса, который так же легко и уверенно работал с мячом. Еще немного Аршавина. Но пока Клаудиньо уступает Андрею в игровой мудрости.
— Сам Клаудиньо говорит, что способен сыграть на разных позициях. А где, на ваш взгляд, он наиболее полезен?
— Скорее всего, на позиции классической «десятки». Хотя это не освобождает его от черновой работы сзади, что бразильцы не очень любят.
— В каком матче бразилец запомнился больше всего?
— Любой питерский фанат назовет вам историческую победу над «Спартаком» — 7:1. Это была не игра, а песня, в которой прозвучал и голос Клаудиньо. Тогда из семи мячей он забил второй, пальнув с угла штрафной прямо в дальнюю «девятку». Хотя, считаю, что здесь все-таки сплоховал Максименко.
— Учитывая новые реалии, не боитесь, что Клаудиньо вдруг возьмет и по-английски рванет куда-нибудь в Европу или в родные края?
— Трудно давать какие-то гарантии. Тем более что парень уже засветился в Европе, и ему могут сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Но надеюсь, что этого не произойдет.
— Согласны с Олегом Романцевым, который грустно заметил, что признание лучшим Клаудиньо, а также то, что в десятке сильнейших лишь двое россиян — Зиньковский и Жемалетдинов, говорит о том, что сегодня в нашем футболе ярче выглядят иностранцы?
— Увы, но все пока именно так, как заметил Олег Иванович. Быть может, ситуация, когда российский футбол оказался в условиях искусственной изоляции, что-то изменит к лучшему.
— Получается, правы те, кто требует ужесточения лимита, считая, что ставка на легионеров тормозит рост молодых россиян?
— Я считаю, что футболист должен попадать в состав не из-за наличия у него российского паспорта, а пробиваться в большой футбол, вкалывая на тренировках и доказывая игрой. Как это делали Кержаков с Аршавиным, тот же Кузяев с Мостовым. А какие интересные ребята выросли в «Краснодаре», который покинула целая команда легионеров. Так что дело не в сокращении наемной футбольной силы. А во внимании и доверии к молодежи.