Владислав Радимов — о скандале вокруг Суперкубка: «Спартак» просто ищет оправдание для возможной неудачи»

Интервью с легендой «Зенита».

Игроки получают деньги за то, что выходят на поле

— Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»? — начинаю разговор с самой горячей темы последних дней.

— Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы. Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.

— Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.

— Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли. И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой. То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!

— Каков же вывод?

— Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.

Далер Кузяев. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Рядом с Клаудиньо поставил бы Кузяева

— Тогда давайте вернемся в чемпионат России. Для вас стало неожиданностью то, что его лучшим игроком назвали именно Клаудиньо?

— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате. Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.

— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?

— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.

— Неожиданно!

— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умением налаживать баланс между обороной и атакой. Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая слишком заметна для болельщика.

— Когда вы впервые увидели Клаудиньо на поле, то сразу поняли, что «Зенит» не ошибся с выбором?

— Конечно, тогда я еще не мог предположить, что этого парня признают лучшим в чемпионате. Но в том домашнем матче с ЦСКА сразу почувствовалось — он в «Зените» не случайный пассажир. Прежде всего бросилось в глаза то, как быстро и мягко бразилец управляется с мячом, его умение видеть поле. Именно это и позволяло ему вовремя открываться для удобной передачи партнеров. Такое футбольное чутье от Бога!

— Какие игровые качества Клаудиньо вы бы выделили как особенно ценные для команды?

— Владение мячом, которое позволяет мгновенно продолжить атаку. Плюс умение сохранять мяч внизу и не делать ничего лишнего, что не оставляет времени для раздумий защитникам. А Дзюбе или Азмуну это позволяло находить свободные зоны в концовке атак.

— А в каких игровых компонентах бразильцу следовало бы прибавить?

— Пожалуй, в единоборствах, где Клаудиньо недостает мощи и твердости. Если в нашем чемпионате это еще проходит, то в Англии или Испании, где борьба жестче и ведется по всему полю, такой недостаток может сказаться.

Андрей Аршавин. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

На пике карьеры Аршавин был сильней и Клаудиньо, и Халка!

— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?

— Не думаю. Разве что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.

— И даже Халка?

— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.

— Кого из прежних зенитовцев вам напоминает бразилец?

— Пожалуй, Домингеса, который так же легко и уверенно работал с мячом. Еще немного Аршавина. Но пока Клаудиньо уступает Андрею в игровой мудрости.

— Сам Клаудиньо говорит, что способен сыграть на разных позициях. А где, на ваш взгляд, он наиболее полезен?

— Скорее всего, на позиции классической «десятки». Хотя это не освобождает его от черновой работы сзади, что бразильцы не очень любят.

— В каком матче бразилец запомнился больше всего?

— Любой питерский фанат назовет вам историческую победу над «Спартаком» — 7:1. Это была не игра, а песня, в которой прозвучал и голос Клаудиньо. Тогда из семи мячей он забил второй, пальнув с угла штрафной прямо в дальнюю «девятку». Хотя, считаю, что здесь все-таки сплоховал Максименко.

— Учитывая новые реалии, не боитесь, что Клаудиньо вдруг возьмет и по-английски рванет куда-нибудь в Европу или в родные края?

— Трудно давать какие-то гарантии. Тем более что парень уже засветился в Европе, и ему могут сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Но надеюсь, что этого не произойдет.

— Согласны с Олегом Романцевым, который грустно заметил, что признание лучшим Клаудиньо, а также то, что в десятке сильнейших лишь двое россиян — Зиньковский и Жемалетдинов, говорит о том, что сегодня в нашем футболе ярче выглядят иностранцы?

— Увы, но все пока именно так, как заметил Олег Иванович. Быть может, ситуация, когда российский футбол оказался в условиях искусственной изоляции, что-то изменит к лучшему.

— Получается, правы те, кто требует ужесточения лимита, считая, что ставка на легионеров тормозит рост молодых россиян?