В Нидерландах вынесли приговор Промесу. Но звезду «Спартака» ждут новые разбирательства

Пока до хеппи-энда очень далеко.

Что случилось

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был приговорен гражданским судом Амстердама к выплате компенсации своему двоюродному брату. Это связано с инцидентом с ножевым ранением во время семейной вечеринки летом 2020 года.

Гражданский судья постановил, что Промес ударил своего двоюродного брата ножом в колено в июле 2020-го во время семейного торжества в Абкауде. С тех пор жертва не может пользоваться ногой и страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Размер компенсации пока не определен. По словам адвоката Иегуди Мошковича, Промес также должен оплатить судебные издержки. «Сегодня гражданский суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», — объяснил Мошкович, слова которого приводит амстердамская газета Het Parool.

По словам Мошковича, определение суммы компенсации может занять некоторое время: «Это требует специальной процедуры и занимает месяцы». Чтобы помешать Промесу перевести свои деньги в Россию, его двоюродный брат добился конфискации дома футболиста.

При этом важно понимать — этот гражданский иск никак не связан с расследованием уголовного дела, которое голландская прокуратура ведет в отношении Промеса за попытку непредумышленного убийства.

С чего все началось?

Как выяснилось в марте этого года, история с ударом ножом в колено двоюродного брата, тянущаяся с января 2021-го, всплыла во многом случайно. Дело в том, что полиция заподозрила Промеса и его семью в контрабанде наркотиков и участии в преступной организации, из-за чего его телефон был поставлен на прослушку.

Как рассказало тогда издание De Telegraaf, по данным следствия Промес со своей семьей вложил деньги в партию кокаина весом 4000 килограмм — ее оценивают в 120 миллионов евро. Отмечается, что эта партия была обнаружена в Антверпене в апреле 2020 года бельгийской полицией, которая арестовала по этому делу уже несколько обвиняемых.

В это же время издание NOS опубликовало расшифровку одного из записанных разговоров — в нем речь как раз шла об ударе ножом двоюродного брата. Квинси в ходе беседы с отцом рассказал, куда нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться». Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».

Что касается трудовых отношений Промеса со «Спартаком», то, по словам генерального директора клуба Евгения Мележикова, красно-белые постарались минимизировать риски.

«Риски с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — отмечал Мележиков после подписания контракта с Промесом в феврале 2021 года.