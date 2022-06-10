Состоится ли Суперкубок в случае бойкота «Спартака»? Отвечает Александр Дюков

Президент РФС — о самом обсуждаемом событии лета.

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение утвердили на сегодняшнем заседании бюро исполкома РФС. Александр Дюков объяснил, почему «Зенит» и «Спартак» сыграют именно на «Газпром Арене».

— Почему выбрали именно Санкт-Петербург? — вопрос Александру Дюкову.

— Вы знаете, что на проведение Суперкубка претендовали три города. И все они этого достойны. В пользу Санкт-Петербурга говорят следующие аргументы.

Первый — вместимость стадиона: там больше зрительских мест, большая вместимость ВИП-лож. Маркетологи ожидают, что спрос на билеты будет выше. Это важный аргумент не только для РФС, но и для клубов. 70% доходов от матча получат участники. Если играть в Санкт-Петербурге, то доходы будут в два-три раза выше, чем в других городах. Порядка 1 миллиона евро может быть направлено в качестве премиальных выплат — это существенная сумма.

Вторая группа аргументов — уровень организационной готовности. Требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Безусловно, все города проводили матчи премьер-лиги на высоком уровне. Но Санкт-Петербург обладает определенным преимуществом. Город готовился к проведению финала Лиги чемпионов. И в рамках этой подготовки у Петербурга есть вся инфраструктура, которая уже создана; есть квалифицированная команда. Были соблюдены все требования безопасности, налажена логистика, есть достаточное число волонтеров. Это важные преимущества, правильно было бы использовать наследие финала ЛЧ для проведения Суперкубка.

Третья группа аргументов — мы хотим организовать трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того, что Петербург готовился к проведению финала ЛЧ, медийная часть была подготовлена в соответствии с высокими требованиями УЕФА. Это нужно использовать. Еще один аргумент, который не является значительным — «Газпром Арена» никогда не проводила финалы Кубка России и Суперкубка, в отличие от Казани и Нижнего Новгорода.

Александр Дюков. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Аргумент против проведения матча в Санкт-Петербурге — данное поле не является нейтральным. Здесь стоит отметить, что у Суперкубка своя история и свои традиции. Этому турниру 19 лет. Если вы посмотрите, то половина матчей была проведена с участием команд, которые были вынуждены играть на выезде. Критерий нейтральности никогда не учитывался при выборе места проведения игры. Безусловно, важна поддержка болельщиков. Будет сделано все, чтобы были равные квоты по билетам.

— «Спартак» может бойкотировать матч. Вы опираетесь на такую информацию?

— Мне ничего неизвестно о возможном бойкоте со стороны «Спартака». В истории Суперкубка не было таких прецедентов. Не хочется обсуждать такой сценарий. Его трудно объяснить. Это хорошая возможность получить игровую практику перед началом чемпионата. Участников матча ждет более чем достойное денежное вознаграждение, а также возможность порадовать своих болельщиков игрой. Уверен, что в Петербурге будет много болельщиков «Спартака». Город находится рядом с Москвой, добраться до него не так сложно.

— 9 июля на «Газпром Арене» запланирован концерт группы «Руки Вверх».

— Мы получили заявку от стадиона. Нам подтвердили готовность провести матч за Суперкубок 9 июля. Что касается взаимоотношения с артистами, то мне об этом ничего не известно. Это вопрос к стадиону и артистам.

Это футбольная арена. По-моему мнению, если есть возможность провести футбольный матч, правильнее будет провести его [а не концерт]. Я не обладаю всеми деталями переговоров. Но, как мне известно, есть договоренность с исполнителями, что это выступление состоится позже.

Еще раз: арена подтвердила, что 9 июля будет готова провести матч за Суперкубок.

— Какие санкции могут быть применены к «Спартаку» в случае бойкота?

— Надо обратиться к регламенту. Если он предполагает какие-то санкции, то они будут применены. Матч все равно будет проведен — с другим участником [в случае отказа «Спартака»].

Бойкот — всегда плохо. Это не лучший инструмент для нахождения решений. Вы прекрасно знаете, что мы стараемся строго следовать регламенту. В данном случае мы не видим оснований для бойкота. Ни разу за всю историю Суперкубка критерий нейтральности поля не учитывался. Учитывались другие критерии. Мы бы поняли бойкот, если бы нарушались регламентные нормы. Но решения приняты в соответствии с той практикой, которая есть.

Мы не видим оснований для бойкота, мы это дали понять. Все критерии для принятия решения провести матч в Петербурге были соблюдены.

— Почему не рассматривали вариант с «Лужниками»?

— В «Лужниках» сказали, что они не готовы провести данный матч. В апреле «Спартак» был против проведения финала Кубка России в «Лужниках». Но матч состоялся, и мы увидели отличное качество футбола. Все были удовлетворены тем, как прошла игра.

Давайте дождемся официальных заявлений от клуба. Еще раз: у нас есть критерии, которые всегда использовались при принятии решении о проведении Суперкубка. Это максимизация посещаемости, доходов и готовность стадиона, организация ТВ-картинки, возможность стадионов ЧМ-2018 получать мероприятия подобного рода. По всем критериям Санкт-Петербург подходит.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия и Александр Дюков. Дарья Исаева, Фото "СЭ"

У нас есть регламент и определенная практика — давайте ей следовать! Вы предлагаете руководствоваться мнением, которое официально не артикулировано? Это неправильно. Пусть это принимается со следующего сезона. Надо было поставить этот вопрос в апреле, что мы должны играть на нейтральных полях. Этого сделано не было. Московские стадионы не подали заявки, а Петербург подал. На основании чего мы должны отказать? У нас нет ни прецедентов, ни юридических оснований.

Завтра начнутся требования в назначении того или иного судьи — если он не будет назначен, то что, бойкот? Требования в раздевалке, что-либо еще... Если этого не выполнить — тоже бойкот?

— Был ли задействован административный ресурс при принятии этого решения? Например, желание Алексея Миллера играть именно в Петербурге.

— Алексей Борисович [Миллер] даже не интересовался этим вопросом. Никто из сотрудников «Газпрома» не пытался поддержать Петербург. Были только инициатива клуба и стадиона. Никто из сотрудников «Газпром Арены» не лоббировал проведение матча в Санкт-Петербурге. Никакого лукавства нет, я это подтверждаю. Если следовать вашей логике, то «Зенит», будучи чемпионом, играл бы две игры за Суперкубок в Москве с «Локомотивом» в 2019 и 2020 годах. Это что? Лоббирование РЖД? Так это понимать? Или, когда принималось решение провести матчи не на нейтральных полях, это тоже было лоббирование?

Всегда матч за Суперкубок был праздником. Да, можно получить право играть на своем поле. Но никто никогда не переживал по этому поводу вплоть до этого момента. Если это важно, надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Но нельзя менять правила на ходу. Это нарушение спортивного принципа. Давайте все проанализируем и определим порядок принятия решения.

— Какая у вас позиция по приглашению иностранного арбитра на матч за Суперкубок?

— Этот вопрос сегодня не обсуждался. У нас есть судейский комитет, который отвечает за организацию судейства. Я знаю их отношение к такому предложению. Они категорически против. У нас достаточно квалифицированных судей, которые могут обеспечить беспристрастное судейство. Есть Сергей Карасев, который судил достаточно много международных матчей. Не думаю, что можно найти какую-то альтернативу.