«Спартаку» не стоит грустить об уходе Ваноли». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Если предыдущую колонку я посвятил «Уфе» и ее драме, то теперь пора подвести итоги сезона-2021/22. Решил ограничиться четырьмя номинациями.

Гамид Агаларов. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Лучший игрок: Гамид Агаларов

Кто-то в восторге от Клаудиньо, кто-то — от нестареющего Нобоа. Но для меня на первом месте Агаларов. В команде, которая весь сезон боролась за выживание и в конце концов вылетела, наколотил почти двадцатку, став лучшим бомбардиром лиги!

Когда полтора года назад я переходил из «Ахмата» в «Уфу» и сразу попросил свой любимый 19-й номер, мне ответили: «Он у Агаларова. Если парень уйдет в аренду — отдадим». Так и получилось. Когда в январе приехал на первый сбор, Гамид уже был в «Волгаре». Летом вернулся. Тогда и познакомились.

Уже мало кто помнит, что на сборах в стартовом составе «Уфы» наигрывались совсем другие нападающие — Жамалетдинов и Саплинов. Агаларов начинал сезон запасным. Но во втором туре, когда принимали «Динамо», вышел на 20 минут, сделал дубль — и пошло-поехало. В следующих шести матчах забил шесть мячей! С того момента его место в основе не обсуждалось, к тому же Жамалетдинов с Саплиновым травмировались.

После первых успехов у Агаларова не закружилась голова. Наоборот, стал работать еще усерднее. И по ходу сезона превратился в настоящего киллера. Когда к Гамиду в штрафной попадал мяч, распоряжался им с фантастическим хладнокровием.

По манере игры он напоминает Дмитрия Кириченко, о котором говорили — форвард одного касания. Вот и у Гамида любое касание в пределах штрафной — это на 80 процентов гол. Умеет выжать максимум даже из полумомента. Чуйка на гол потрясающая!

Я не знаю, в каком клубе он начнет следующий сезон. Думаю, сейчас и у самого Гамида нет ответа на вопрос, где продолжит карьеру. Уверен в одном: если окажется в команде, заточенной под его стиль, будет забивать не меньше, чем в «Уфе». В РПЛ к таким командам относятся «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».

Агаларов не из тех футболистов, кто может взять мяч и протащить через полполя, разбросав финтами защитников. Он — игрок момента. Ему нужно доставлять мяч в штрафную. А уж там разберется.

Я видел, как у некоторых после стремительного взлета сносило крышу. Но это точно не про Гамида. Парень скромный, воспитанный, уважает старших. Трудолюбивый, обучаемый. Умеет слушать, впитывает как губка. Убежденный мусульманин, так что алкоголь для него — табу.

Владимир Федотов. Федор Успенский, Фото "СЭ"

Лучший тренер: Владимир Федотов

Я и в прошлом году, когда «Сочи» финишировал пятым, назвал Федотова лучшим тренером сезона. Ну а теперь, после сенсационного серебра, он точно заслужил победу в этой номинации.

Да, Сергей Семак проводит грандиозную работу, принес Петербургу очередное золото. Но для «Сочи» второе место — феноменальный результат. В этом огромная заслуга Федотова. К тому же в очных встречах он Семака переиграл, забрал четыре очка. После чего стихли разговоры, будто «Сочи» — фарм-клуб «Зенита».

На Федотова я обратил внимание, когда он еще тренировал скромный «Оренбург». Уже тогда его команда выделялась, с ней всегда было неприятно играть. Сплоченная, цепкая, великолепно подготовленная физически, с гибкой схемой. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных и один опорный хавбек.

Федотовский «Оренбург» — это «Сочи» на минималках. Просто теперь в распоряжении тренера более сильные исполнители — отсюда и выход на новый уровень. На «Сочи» приятно смотреть. Играет команда уверенно, ее не штормит. Каждый футболист четко знает, что нужно делать на поле.

Да и с новичками там почти не промахиваются. Кассьерра — интересный форвард. В простейших ситуациях иногда теряется, зато потом забивает космические голы. Если добавит в завершении — ему вообще цены не будет. С центральным защитником Родриго в «Сочи» тоже угадали. Он и в отборе хорош, и в подыгрыше, мяч не теряет. От бразильца исходит такое спокойствие, что и другие защитники не пожарят.

Ну а Федотов в РПЛ сейчас нарасхват. Это говорит о том, что его оценили. Скоро узнаем, каким будет решение — останется он в «Сочи» или отправится покорять Москву.

«Зенит» стал чемпионом в четвертый раз подряд. Фото ФК «Зенит» Фото ФК «Зенит»

Лучшая команда: «Зенит»

Тут все очевидно. Клуб из Санкт-Петербурга — чемпион, причем в четвертый раз подряд. Поначалу теплилась надежда, что «Динамо» навяжет ему борьбу, но уже весной стало ясно, что в гонке за золото у «Зенита» снова нет конкурентов.

С появлением Клаудиньо и Юри Алберто Семак перестроил игру, исчезла дзюбозависимость. Теперь в атаке крутят-вертят бразильцы. Всё, как они любят. Настоящая жога бонита!

В то же время не понимаю, что мешало сохранить Дзюбу. Он из тех нападающих, кто может выйти со скамейки — и перевернуть игру. В роли столба будет цепляться за мяч, сбрасывать его партнерам. Да, Артему скоро 34, но он по-прежнему приносит пользу. Даже в этом сезоне забил за «Зенит» больше всех, хотя во втором круге уже не всегда попадал в основу.

Возможно, остаться в «Зените» ему предложили в статусе игрока ротации. Это и не устроило. Артем — парень очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если он, вдохновившись примером Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!»

Шведу вообще было под сорок, когда перешел в «Милан» и пообещал сделать его чемпионом. Все смеялись, говорили: «Да ладно, хорош балаболить!» Но месяц назад, когда «Милан» спустя 11 лет завоевал скудетто, прикусили языки.

Что касается «Зенита», то ему даже серьезные проблемы в обороне не помешали оформить чемпионство за три тура до финиша. Нехватку центральных защитников из-за ухода Ракицкого и травмы Ловрена удалось компенсировать Барриосом и Дугласом Сантосом. Оба — универсалы, способны закрыть сзади любую позицию без потери качества. Плюс Вендел, когда в форме, здорово отрабатывает в защите.

А вот к разговорам, что «Зениту» срочно необходим новый вратарь, отношусь скептически. Да, Крицюк пока травмирован, а у Одоевского мало опыта. Но есть Кержаков! Прекрасный голкипер. Спокойный, надежный. Почему на него накинулись?

Видел статистику — в этом сезоне с Кержаковым в воротах «Зенит» в РПЛ ни разу не проиграл. Разве что в матче с «Локомотивом» напортачил — но команда все равно победила. А больше ошибок у Михаила и не припомню. Сильно удивлюсь, если клуб не продлит с ним контракт. На мой взгляд, такой человек нужен не только на поле, но и в раздевалке.

«Спартак» стал 10-м в РПЛ, но выиграл Кубок. Фото Александр Федоров, "СЭ" Александр Федоров, Фото "СЭ"

Команда-разочарование: «Спартак»

Победа в Кубке спасла «Спартаку» сезон, хотя и в финале все было на тоненького. Забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кому бы достался трофей. Ну а в чемпионате команда выступила безобразно. Десятое место — это катастрофа!

Если сравнивать Руя Виторию и Паоло Ваноли, то при португальце футбол был получше, а при итальянце на поле стало больше азарта. Он явно добавил команде эмоций. Метался по бровке, кричал, размахивал руками. Но смотреть на его «Спартак» было не очень интересно. Вот когда мяч доходил до Промеса или Бакаева, что-то проклевывалось. Оба скоростные, техничные, могут сыграть нестандартно.

Странно, что руководители клуба решили не продлевать контракт с Бакаевым. Нельзя разбрасываться такими футболистами. К сожалению, в «Спартаке» это не первый случай. Там своими воспитанниками не дорожат. Зато в других командах ребята раскрываются во всей красе. Перечислять можно долго — Погребняк, Торбинский, Самедов, Шишкин, Тарасов, Ребко, Дзюба... Уверен, и Бакаев заиграет так, что «Спартак» еще пожалеет о его уходе.

А вот из-за потери Ваноли спартаковским болельщикам грустить не стоит. С этим тренером качественный скачок в игре так и не случился. Его приглашение изначально казалось авантюрой. Что ж, теперь то же самое можно сказать и о преемнике Ваноли — 33-летнем испанце Гильермо Абаскале.

Впрочем, если «Спартак» не купит классных футболистов, ничего хорошего команду не ждет. При любом тренере. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны игроки уровня Клаудиньо и Дугласа Сантоса, а не Мартинса и Кофрие. С нынешним составом, особенно учитывая уход Жиго и Бакаева, «Спартак» даже в тройку вряд ли попадет.