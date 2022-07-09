«Зенит» забил «Спартаку» третий гол на 40-й секунде второго тайма матча за Суперкубок

Полузащитник «Зенита» Вендел увеличил преимущество своей команды в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 3:0.

На 40-й секунде второго тайма встречи бразилец получил мяч в центре на линии штрафной красно-белых и отправил мяч в правый от себя угол.

Два первых гола «Зенит» забил в первом тайме: отличились Иван Сергеев (29-я минута) и Малком (34-я минута).

Матч за Суперкубок России проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» выигрывал титул шесть раз в истории, «Спартак» завоевывал этот трофей лишь один раз.