Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результат первого тайма матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» (2:0).

«Зенит» сильнее, это видно. У «Спартака» есть 45 минут, чтобы доказать обратное. Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя. «Зенит» по составу и по игре сильнее. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России — 2:0.

Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев открыл счет на 29-й минуте, Малком забил второй мяч на 34-й минуте.