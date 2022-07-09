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Сегодня, 20:08

Губерниев — о первом тайме Суперкубка: «Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя»

Губерниев подвел итог первого тайма матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результат первого тайма матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» (2:0).

«Зенит» сильнее, это видно. У «Спартака» есть 45 минут, чтобы доказать обратное. Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя. «Зенит» по составу и по игре сильнее. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России — 2:0.

Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев открыл счет на 29-й минуте, Малком забил второй мяч на 34-й минуте.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция

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⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 3
Спартак 0
2-й тайм

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
3
3
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