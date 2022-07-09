Губерниев — о первом тайме Суперкубка: «Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя»
Губерниев подвел итог первого тайма матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результат первого тайма матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» (2:0).
«Зенит» сильнее, это видно. У «Спартака» есть 45 минут, чтобы доказать обратное. Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя. «Зенит» по составу и по игре сильнее. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев «СЭ».
«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России — 2:0.
Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев открыл счет на 29-й минуте, Малком забил второй мяч на 34-й минуте.
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