«Зенит» — «Спартак»: видео голов

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«Зенит» и «Спартак» играют в матче за Суперкубок России.

29-я минута. Сергеев — 1:0

34-я минута. Малком — 2:0

46-я минута. Вендел — 3:0