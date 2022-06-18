Зарема назвала позором происходящее вокруг матча за Суперкубок

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный участие московского клуба в матче за Суперкубок России против «Зенита».

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита». Встреча назначена на 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы. Казань лишилась команды в РПЛ и многие европейских соревнований — почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес? То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу от таксистов до владельцев кафе. Питер и так не обделен вниманием — на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.

В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет четких регламентов проведения? Столько сотрудников работает в РФС. А может специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020 поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022 снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надежнее».

Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика — спустить сверху нелогичное решение и точка?

Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча — это позор для РФС в 2022, а не праздник футбола», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» запланировал на 9 июля товарищеский матч на своем стадионе против «Торпедо».