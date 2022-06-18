Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 11:55

Кавазашвили завил, что «Спартак» специально создает шумиху вокруг бойкота Суперкубка

Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что клуб решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Они обязаны ехать. Решение было принято руководством футбола страны. Как же «Спартак» может бойкотировать, рассуждать — ехать или не ехать? Это просто специально создается вокруг клуба шумиха, чтобы скрыть остальные недостатки, которые имеются в огромном количестве. Им нужно думать об укреплении клуба уже достойными, хорошими кадрами, а не создавать вокруг себя орел склочников. Надоело уже», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что решение о бойкоте будет принято совместно с командой.

ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Бетербиев идет за 18-м нокаутом и званием абсолютного чемпиона. Американец Джо Смит-младший будет разгромлен и не встретится с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Уфа» сообщила о переходе Никитина в «Химки»
РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Мостовой: «Матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты»
Ветеран «Спартака» назвал ерундой возможный бойкот матча за Суперкубок со стороны красно-белых
«Динамо» назначило тренера, ЦСКА подписал серба, «Бавария» покупает звезду «Ливерпуля»
Федотов и ЦСКА: стабильность. И чемпионство? Колонка Ильи Казакова
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Широков считает, что все матчи за Суперкубок России должны проводиться в «Лужниках»
Мостовой: «Матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты»
Зарема назвала позором происходящее вокруг матча за Суперкубок
Ветеран «Спартака» назвал ерундой возможный бойкот матча за Суперкубок со стороны красно-белых
Пресняков-старший отреагировал на новость о том, что «Спартак» решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита»
Гильермо Абаскаль в сезоне-2022/23: испанец выиграет хоть что-то со «Спартаком»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков считает, что все матчи за Суперкубок России должны проводиться в «Лужниках»

Губерниев предположил, что Зарема и РФС договорились привлечь внимание к Суперкубку за счет скандала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости