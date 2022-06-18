Кавазашвили завил, что «Спартак» специально создает шумиху вокруг бойкота Суперкубка

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что клуб решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Они обязаны ехать. Решение было принято руководством футбола страны. Как же «Спартак» может бойкотировать, рассуждать — ехать или не ехать? Это просто специально создается вокруг клуба шумиха, чтобы скрыть остальные недостатки, которые имеются в огромном количестве. Им нужно думать об укреплении клуба уже достойными, хорошими кадрами, а не создавать вокруг себя орел склочников. Надоело уже», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что решение о бойкоте будет принято совместно с командой.