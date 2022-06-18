Источник: «Спартак» принял решение не бойкотировать Суперкубок России против «Зенита»

«Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

На решение боссов красно-белых повлиял звонок от одного из высокопоставленных чиновников. Таким образом вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.

При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарищеский матч с «Торпедо».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».