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Сегодня, 09:55

Источник: «Спартак» принял решение не бойкотировать Суперкубок России против «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч Зенита и Спартака.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

На решение боссов красно-белых повлиял звонок от одного из высокопоставленных чиновников. Таким образом вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.

При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарищеский матч с «Торпедо».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Источник: https://t.me/c/1473733202/90766
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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34
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