Источник: «Спартак» принял решение не бойкотировать Суперкубок России против «Зенита»
«Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита», сообщает Telegram-канал «Мутко против».
На решение боссов красно-белых повлиял звонок от одного из высокопоставленных чиновников. Таким образом вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.
При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарищеский матч с «Торпедо».
Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».
Источник: https://t.me/c/1473733202/90766
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