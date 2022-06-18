Ветеран «Спартака» назвал ерундой возможный бойкот матча за Суперкубок со стороны красно-белых

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что «Спартак» решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Да вообще этот бойкот — ерунда какая-то. Играть что ли не хотят? Я не понимаю, для чего это. Раз выбрали Санкт-Петербург, значит пусть играют там. Стадион нормальный, поле хорошее. Какие проблемы? Какая тут несправедливость? Раньше играли все время в «Лужниках», все приезжали без проблем. Если каждый клуб будет бойкотировать, Суперкубок не будем проводить? Пусть делают как хотят. Если не хотят играть — пусть не играют. Я этого не понимаю», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что решение о участии в матче за Суперкубок России будет принято совместно с командой.