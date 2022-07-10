Гаврилов защитил Абаскаля после слов Боярского о «нелицеприятном тренере»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» слова Михаила Боярского, который назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля нелицеприятным, а команду — недостойным соперником «Зенита» и аутсайдером.

«Не нужно судить об Абаскале или любом другом тренере по одному матчу. Это не имеет смысла. Надо дать ему время познакомиться с игроками, провести определенную работу. Уже потом, когда будут результаты, можно уже будет что-то говорить. Время нужно для того, чтобы он постарался сделать ту команду, которую он видит, которая будет достойно представлять «Спартак». До РПЛ осталась неделя, там все и посмотрим», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее, 10 июля, «Зенит» обыграл «Спартак» на домашнем стадионе со счетом 4:0. Это был первый официальный матч Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых.