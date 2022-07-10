Мостовой о премиальных за Суперкубок: «Будем орать, чтобы побольше было»

Мостовой рассказал о премиальных в «Зените» за победу в Суперкубке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» ответил, какие премиальные положены за победу в Суперкубке России.

— Премиальные? Перед игрой сказали, что хорошие. Сейчас будем орать, чтобы побольше было, — сказал Мостовой.

Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.