Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Тренер «Спартака» нелицеприятен! Семак — другое дело. Команда должна иметь хорошего тренера. А у красно-белых нет такого специалиста. Хочется, чтобы у «Зенита» был достойный соперник. Но, к сожалению, красно-белые такой командой не являются. А так... Я хорошо отношусь к «Спаратку». Просто мне, повторюсь, хочется, чтобы у «Зенита» был достойный соперник. А «Спартак» — аутсайдер», — сказал Боярский «СЭ».

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Питерцы выиграли Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.