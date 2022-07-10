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Боярский: «Тренер «Спартака» нелицеприятен! Семак — другое дело»

Боярский назвал главного тренера «Спартака» нелицеприятным
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Тренер «Спартака» нелицеприятен! Семак — другое дело. Команда должна иметь хорошего тренера. А у красно-белых нет такого специалиста. Хочется, чтобы у «Зенита» был достойный соперник. Но, к сожалению, красно-белые такой командой не являются. А так... Я хорошо отношусь к «Спаратку». Просто мне, повторюсь, хочется, чтобы у «Зенита» был достойный соперник. А «Спартак» — аутсайдер», — сказал Боярский «СЭ».

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Питерцы выиграли Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Михаил Боярский
7
3
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