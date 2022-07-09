«Зенит» разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Суперкубок России
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России — 4:0.
Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» принимал участие в игре как действующий победитель РПЛ, а «Спартак» — как действующий обладатель БЕТСИТИ Кубка России.
В составе действующего чемпиона страны отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.
«Спартак» проиграл в матче за Суперкубок России в четвертый раз в истории, команда выигрывала трофей лишь один раз (в 2017 году).
Новости