«Зенит» разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Суперкубок России

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России — 4:0.

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» принимал участие в игре как действующий победитель РПЛ, а «Спартак» — как действующий обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В составе действующего чемпиона страны отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

«Спартак» проиграл в матче за Суперкубок России в четвертый раз в истории, команда выигрывала трофей лишь один раз (в 2017 году).