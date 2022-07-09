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«Зенит» разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России — 4:0.

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» принимал участие в игре как действующий победитель РПЛ, а «Спартак» — как действующий обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В составе действующего чемпиона страны отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

«Спартак» проиграл в матче за Суперкубок России в четвертый раз в истории, команда выигрывала трофей лишь один раз (в 2017 году).

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Спартак
Голы
Сергеев, 29 (1:0), Малком, 34 (2:0), Вендел, 46 (3:0), Кассьерра, 90+3 (4:0)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос (Ерохин, 86) Алип Барриос Вендел (Круговой, 77) Клаудиньо Кузяев Сутормин (Бакаев, 70) Малком (Мостовой, 77) Сергеев (Кассьерра, 69)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов (Рассказов, 76) Умяров Игнатов (Зиньковский, 46) Хлусевич (Литвинов, 61) Зобнин (Пруцев, 76) Денисов Соболев (Николсон, 60) Промес
Предупреждения
Барриос 89’  -  Чернов 57’, Николсон 88’
Судьи
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа) Ковалев (Реутов)
ВАР
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
17
132
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