Мостовой о праздновании победы в Суперкубке: «Бакаев хотел собрать команду и проставиться»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал, как команда будет отмечать победу в Суперкубке России.

— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?

— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.

— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.

— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.

Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.