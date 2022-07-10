Мостовой о праздновании победы в Суперкубке: «Бакаев хотел собрать команду и проставиться»
Мостовой рассказал, как «Зенит» собирается праздновать победу в Суперкубке
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал, как команда будет отмечать победу в Суперкубке России.
— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?
— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.
— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.
— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.
Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.
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