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Сегодня, 12:05

Мостовой о праздновании победы в Суперкубке: «Бакаев хотел собрать команду и проставиться»

Мостовой рассказал, как «Зенит» собирается праздновать победу в Суперкубке
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал, как команда будет отмечать победу в Суперкубке России.

— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?

— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.

— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.

— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.

Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.

Андрей Мостовой с&nbsp;Суперкубком России. «Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Андрей Мостовой
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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