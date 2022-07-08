В «Спартаке» рассказали о состоянии Мартинса и Мозеса перед Суперкубком России против «Зенита»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с «СЭ» рассказал о том, где перед Олимп Суперкубком России находятся полузащитники Кристофер Мартинс и Виктор Мозес.

«Мартинс доедет отдельно. Мозес не прилетел, он набирает форму. Все остальные на месте», — сказал Зеленов.

5 июля Мозес присоединился к команде для участия в тренировочных сборах. Мартинс вернулся в Россию 8 июля.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.