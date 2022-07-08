Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 13:15

В «Спартаке» рассказали о состоянии Мартинса и Мозеса перед Суперкубком России против «Зенита»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с «СЭ» рассказал о том, где перед Олимп Суперкубком России находятся полузащитники Кристофер Мартинс и Виктор Мозес.

«Мартинс доедет отдельно. Мозес не прилетел, он набирает форму. Все остальные на месте», — сказал Зеленов.

5 июля Мозес присоединился к команде для участия в тренировочных сборах. Мартинс вернулся в Россию 8 июля.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
0
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» оценили ролик фанатов «Зенита» про Зарему
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами
Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости