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Сегодня, 13:05

В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок России с «Зенитом», а также поделился мнением об артистах, которые будут выступать на предстоящей встрече.

— На закрытой продаже «Спартак» купил даже больше, чем «Зенит» на домашний матч. 8 против 6. Что ждете по распределению?

— Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

— Это будет удар для «Зенита».

— Пусть так. Мне кажется, что «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоративный праздник, но посмотрим, как оно будет.

— Мне кажется, что Алексей Борисович [Миллер] увидит свою ложу и увидит на 50 процентов красно-белый стадион, он будет не рад.

— Он может расстроиться, но главное, что будет на поле, это все антураж. Тут мы верим в наших футболистов.

— А как вам те, кто будет выступать на Суперкубке?

— А кто там? Я уже запутался, каждый день кто-то меняется.

— Пока что еще Ленинград и Максим.

— А Би-2?

— Плюс Розенбаум в перерыве и в конце Би-2.

— Би-2 — это спартаковские люди. Вспомните, кого из них задержали на стадионе «Спартака».

— Помним. Какую песню вы бы хотели услышать в конце матча?

— Хотел бы услышать кавер на песню Король и шут «Проклятый старый дом».

— Я слышал, что вы хотели, чтобы кто-то из них исполнял, но там не очень получается.

— Не получается.

— А Кипелов?

— У него в Сургуте какая-то история.

Завтра, 9 июля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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