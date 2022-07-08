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Карпин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака».

— Без понятия, кто фаворит этой игры. Я даже не знаю, кто будет там играть.

— Вам бы не хотелось сыграть в такой встрече в следующем сезоне?

— В следующем сезоне я, может быть, умру.

Игра ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля и пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

За сине-бело-голубых сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

За красно-белых — Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие известные спартаковцы.

Валерий Карпин
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