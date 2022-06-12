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Сегодня, 15:04

В «Спартаке» рассказали, как обсуждался вопрос о двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за Суперкубок России

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах по поводу проведения двухматчевого противостояния за Суперкубок России против «Зенита».

«Прежде всего мы — футбольный клуб, а футболисты — спортсмены-профессионалы, которые должны доказывать все на футбольном поле. Знаю, что Илюхина (председатель совета директоров «Зенита» — прим. «СЭ») участвовала в обсуждении еще до бюро исполкома, более того она участвовала в обсуждении двухматчевого противостояния и была к этому готова.
Они отказались, наверно, потому что мы были согласны с двухматчевым противостоянием: никто не против в современных условиях заработать какие-то дополнительные деньги, сыграть один матч в Питере, второй — в Москве, но мы просили 16 число. Просили жеребьевку.
Судя по всему, предварительно обсудив условия двухматчевого противостояния, РФС с «Зенитом» уже договорился. Договорился о 9, максимум 12 числе и о том, что последний матч снова в Питере будет играться. Это прям незыблемое условие, что завершающий матч будет в Питере. «Зенит» до такой степени уверен в победе? Думаю, шансы 50 на 50. Кто более заряжен, кто более злой, то и победит на футбольном поле», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию красно-белых.

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 9 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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