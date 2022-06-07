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Сегодня, 20:22

В РФС назвали три города, которые претендуют на проведение Суперкубка

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение Суперкубка
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Суперкубок России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС рассказали, где может пройти матч за Суперкубок России по футболу в 2022 году.

«В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от РПЛ, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — говорится в заявлении.

По данным «СЭ», встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

 

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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