Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Надо понимать, что это большой матч с большим количеством зрителей. С экономической точки зрения выгодно будет провести его в «Лужниках». В плане логистики, думаю, что у болельщиков «Зенита» не возникнет проблем. Другой вопрос в том, что московская команда будет играть в Москве. Но непонятно, в какое место тогда переносить игру. Надо все взвешивать. Было бы супер, если бы клубы договорились провести матч в «Лужниках». А если нет, то надо искать нейтральное поле», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.