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Сегодня, 13:32

Баженов не считает объективным проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«Мне не нравится позиция, что Суперкубок надо проводить в Санкт-Петербурге, так как до этого «Зенит» играл в Москве. Было бы объективно отдать его в другие города — в Нижний Новгород или Казань. Тогда спортивный принцип будет соблюден. Мы видим, какой ажиотаж был вокруг финала Кубка. На этой волне надо проводить такие матчи в регионах, там тоже очень любят футбол. На такие случаи, нужно заранее решать, где проводить Суперкубок», — сказал Баженов.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенита» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Никита Баженов
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