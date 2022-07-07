В матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» у судей на ВАР не будет офсайдных линий

В матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» у судей на ВАР не будет офсайдных линий.

«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме», — приводит «Чемпионат» заявление службы коммуникаций РФС.

Ранее появилась информация, что ВАР будет работать без офсайдных линий со старта сезона РПЛ.