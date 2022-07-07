В РФС сообщили, что в новом сезоне чемпионата России ВАР не смогут использовать офсайдные линии

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в новом сезоне РПЛ видеоарбитры не смогут использовать технологию определения офсайдных линий.

Ранее «СЭ» сообщал, что у нового провайдера технологии ВАР — американской компании, обладающей лицензией ФИФА — нет услуги определения офсайдных линий.

«В новом сезоне технологию ВАР на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Матч Премьер, где ВАР использовался на всех матчах. При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует.

В первых турах РПЛ ВАР будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента. Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием ВАР», — приводит «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.

В РФС отметили, что рассматривают различные способы реализации технологии определения офсайдов, вплоть до написания необходимого программного обеспечения и его последующей сертификации.

РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

Сезон-2022/23 в РПЛ стартует 15 июля: в этот день действующий чемпион «Зенит» сыграет на выезде с «Химками». Начало матча — в 20.00 (мск).