Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:35

В РФС сообщили, что в новом сезоне чемпионата России ВАР не смогут использовать офсайдные линии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в новом сезоне РПЛ видеоарбитры не смогут использовать технологию определения офсайдных линий.

Ранее «СЭ» сообщал, что у нового провайдера технологии ВАР — американской компании, обладающей лицензией ФИФА — нет услуги определения офсайдных линий.

«В новом сезоне технологию ВАР на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Матч Премьер, где ВАР использовался на всех матчах. При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует.
В первых турах РПЛ ВАР будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента. Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием ВАР», — приводит «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.

В РФС отметили, что рассматривают различные способы реализации технологии определения офсайдов, вплоть до написания необходимого программного обеспечения и его последующей сертификации.

РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

Сезон-2022/23 в РПЛ стартует 15 июля: в этот день действующий чемпион «Зенит» сыграет на выезде с «Химками». Начало матча — в 20.00 (мск).

Китайские арбитры. В матчах РПЛ не будет офсайдных линий. Будут скандалы?

Источник: https://www.championat.com/football/news-4748749-v-rfs-soobschili-chto-v-novom-sezone-rpl-sudi-na-var-ne-smogut-ispolzovat-ofsajdnye-linii.html
Футбол
РПЛ
РФС
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Сочи» — ЦСКА: составы команд на товарищеский матч
«Сочи» — ЦСКА: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Шишкин считает, что Ахметов усилит «Краснодар»
«Химки» представили Митрюшкина через пасхалки с Ларссоном, «Спартаком» и Юраном
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года
Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»
«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Алаев — о целях на посту босса РПЛ
Калешин: «Ахметов идеально впишется в философию «Краснодара»
Терюшков — об Алаеве: «Мы можем только его поддержать!»
В «Химках» видят пользу от участия команд медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России
Победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» представили Митрюшкина через пасхалки с Ларссоном, «Спартаком» и Юраном

Агент Ахметова: «Он перешел в «Краснодар», потому что это — лучший клуб России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости