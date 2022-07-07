В РФС сообщили, что в новом сезоне чемпионата России ВАР не смогут использовать офсайдные линии
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в новом сезоне РПЛ видеоарбитры не смогут использовать технологию определения офсайдных линий.
Ранее «СЭ» сообщал, что у нового провайдера технологии ВАР — американской компании, обладающей лицензией ФИФА — нет услуги определения офсайдных линий.
«В новом сезоне технологию ВАР на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Матч Премьер, где ВАР использовался на всех матчах. При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует.
В первых турах РПЛ ВАР будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента. Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием ВАР», — приводит «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.
В РФС отметили, что рассматривают различные способы реализации технологии определения офсайдов, вплоть до написания необходимого программного обеспечения и его последующей сертификации.
РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.
Сезон-2022/23 в РПЛ стартует 15 июля: в этот день действующий чемпион «Зенит» сыграет на выезде с «Химками». Начало матча — в 20.00 (мск).
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -