Пресняков-старший о Суперкубке: «Ни малейшего интереса к этой игре у меня нет»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против «Зенита».

«Зенит» в любом случае сильнее. Они добились того, чтобы играть у себя. Вдруг команда, которая слабее, будет приближаться к чужим воротам ни один раз. Так бывает. Ни малейшего интереса к этой игре у меня почему-то нет", — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.