Стало известно, чем займется в «Локомотиве» Томас Цорн

Как стало известно «СЭ», бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность технического директора «Локомотива».

Он войдет в департамент по спорту и развитию, который, как накануне объявил клуб, возглавил Ральф Рангник.

Цорн будет помогать Рангнику в административно-технической части и осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива».

По нашей информации, все потенциальные трансферы «Локо» будут проходить через Цорна и утверждаться Рангником.