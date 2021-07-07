Стало известно, чем займется в «Локомотиве» Томас Цорн
17:09
Как стало известно «СЭ», бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность технического директора «Локомотива».
Он войдет в департамент по спорту и развитию, который, как накануне объявил клуб, возглавил Ральф Рангник.
Цорн будет помогать Рангнику в административно-технической части и осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива».
По нашей информации, все потенциальные трансферы «Локо» будут проходить через Цорна и утверждаться Рангником.
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю