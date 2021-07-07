Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, чем займется в «Локомотиве» Томас Цорн

17:09
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность технического директора «Локомотива».

Ральф Рангник.Рангник рассказал о работе с «Локомотивом». Почему это стало большим разочарованием

Он войдет в департамент по спорту и развитию, который, как накануне объявил клуб, возглавил Ральф Рангник.

Цорн будет помогать Рангнику в административно-технической части и осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива».

По нашей информации, все потенциальные трансферы «Локо» будут проходить через Цорна и утверждаться Рангником.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
«Купи себе ноги». Как болельщики отреагировали на промах Мораты
Клуб КХЛ еле-еле влез в потолок зарплат. И это не ЦСКА или СКА
Шмейхель оценил шансы сборных Англии и Дании на победу в полуфинале Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы