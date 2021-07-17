Сергей Семак: «Дзюба прилично смотрелся в обороне и в атаке»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Артема Дзюбы в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).
«Артем вышел сегодня, — сказал Семак. — Прилично смотрелся в обороне и в атаке. Дальше будут играть те, кто лучше готов к матчу. Важно учитывать тактические особенности разных команд».
Голы забивали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
32-летний Дзюба вышел на замену на 60-й минуте и отдал голевую передачу Ерохину.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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