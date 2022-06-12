«Спартак» не будет опротестовывать решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не будет опротестовывать решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Опротестовывать решение по Питеру? Оно уже принято, зачем? Все же все понимают. Предысторию я вам рассказал. Хотя бы по готовности «Зенита» на 16-е число можно было пойти навстречу «Спартаку».

Не было бы никаких поводов для спекуляций по решению в пользу проведения матча в Питере, если бы все было объявлено заранее. Отобрали финал ЛЧ и сразу бы объявили, что следующий матч — Кубок или Суперкубок проводим на «Газпром Арене». Ни у кого бы не было вопросов. Но мне неприятна ситуация, что письмо, которое мы писали, в течение 2-3 часов после отправки в РФС, появилось в сети. Для чего? Чтобы показать, что «Спартак» истерит? Но в письме не написано, что мы истерим. Там было предложение о диалоге, а его не получилось. Решение считаю однобоким.

Когда на меня давят, это больше меня злит. Я настроен на борьбу. Думаю, у наших игроков будет такой же настрой. У нас был диалог с «Зенитом». Мы вышли с предложением сыграть 16 числа. Они ответили согласием при условии, что матч пройдет в Санкт-Петербурге. Так и родилось письмо. Мы настаивали на нейтральности арены. Здесь нет никакой истерики», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию красно-белых.

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. В игре примут участие «Зенит» и «Спартак».