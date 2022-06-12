Мележиков: «Мы никогда не ставили никаких ультиматумов РФС»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб не ставил ультиматумов РФС. Он отметил, что красно-белые хотели построить конструктивный диалог о месте проведения матча Суперкубка России с «Зенитом».

«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал. Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу. Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдёт 9 числа — у нас меньше 3 недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно. Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля. Наше предложение было — нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет на домашнем стадионе питерского клуба. Матч состоится 9 июля.