Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 14:56

Мележиков: «Мы никогда не ставили никаких ультиматумов РФС»

Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб не ставил ультиматумов РФС. Он отметил, что красно-белые хотели построить конструктивный диалог о месте проведения матча Суперкубка России с «Зенитом».

«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал. Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу. Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдёт 9 числа — у нас меньше 3 недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно. Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля. Наше предложение было — нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет на домашнем стадионе питерского клуба. Матч состоится 9 июля.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Иржи Прохазка — новый чемпион полутяжей в UFC. Но все может испортить Магомед Анкалаев
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Спартаке» объяснили, почему клуб не предложил провести матч за Суперкубок на «Открытие Арене»
Гендиректор «Спартака»: «Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы быть высоко в следующем сезоне»
В «Спартаке» рассказали, как обсуждался вопрос о двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за Суперкубок России
Мележиков — о сроках введения Fan ID: «Стадион «Спартака» поставлен на 2023 год»
«Спартак» не будет опротестовывать решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Мележиков — о Бакаеве: «Мы договорились не комментировать ситуацию, связанную с его переходом»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Спартаке» объяснили, почему клуб не предложил провести матч за Суперкубок на «Открытие Арене»
В «Спартаке» рассказали, как обсуждался вопрос о двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за Суперкубок России
«Спартак» не будет опротестовывать решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
«Спартак» проведет собрание команды об участии в матче за Суперкубок
Мележиков: «Спартак» был согласен на два матча за Суперкубок — в Петербурге и в Москве. РФС это не принял»
Генеральный директор «Спартака» Мележиков выступил против бойкота Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» проведет собрание команды об участии в матче за Суперкубок

«Спартак» не будет опротестовывать решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости