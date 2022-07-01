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Сегодня, 17:31

РФС подтвердил выступление «Ленинграда» и МакSим на матче за Суперкубок России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» откроет выступление группы «Ленинград» и МакSим, сообщает РФС.

Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует с 16:00. Болельщиков ждут зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, фото и автограф-сессия с амбассадорами Суперкубка России, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны.

В перерыве матча на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/216228
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РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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