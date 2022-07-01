Петржела объяснил, почему не приедет на ретро-матч «Зенита» и «Спартака»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему не приедет на матч ретро-матч сине-бело-голубых и «Спартака».

«А что бы я там делал? Не приеду, потому что мы уже работаем, начинаем новый сезон — я работаю с молодежкой U19. У меня нет времени. С другой стороны, учитывая современные обстоятельства, сейчас очень сложно попасть в Россию», — сказал Петржела «СЭ».

Ретро-матч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок.