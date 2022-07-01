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Сегодня, 17:12

Петржела объяснил, почему не приедет на ретро-матч «Зенита» и «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему не приедет на матч ретро-матч сине-бело-голубых и «Спартака».

«А что бы я там делал? Не приеду, потому что мы уже работаем, начинаем новый сезон — я работаю с молодежкой U19. У меня нет времени. С другой стороны, учитывая современные обстоятельства, сейчас очень сложно попасть в Россию», — сказал Петржела «СЭ».
Ретро-матч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок.

Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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