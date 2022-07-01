Мелкадзе будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

— Что изменилось с уходом Федотова?

— Мы стали больше играть через короткий пас и больше прессинговать в атаке.

— Ты расстроился из-за ухода Кассьеры? Или наоборот, конкуренции ведь стало меньше.

— В любом случае, меньше конкуренции не будет у команды, которая на втором месте закончила выступление в чемпионате.

— Как приняли Сарвели? Какого тебе играть с ним вместе?

— Мы еще не успели толком поиграть вместе. Только начинаем привыкать друг к другу.

— Какие цели ты для себя ставишь на сезон?

— На сезон не буду далеко загадывать. После первых пяти туров можно будет что-то говорить. У каждого футболиста основная задача: закрепиться в основе команды. Командные цели? Мы смотрим только наверх. Думаю, что если мы после первых пятнадцати туров будем в первой пятерке — никто не расстроиться, что мы не на первом.

— В матче за Суперкубок будете за кого-то болеть?

— Конечно, я буду поддерживать «Спартак».

— Ты близко общаешься с Бакаевым. Ты поздравил его после перехода в «Зенит»?

— Да, конечно. Поздравил с переходом в хороший клуб.