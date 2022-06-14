Радимов жестко раскритиковал «Спартак» за возможный бойкот Суперкубка

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге 9 июля.

— Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»?

— Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы. Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.

— Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.

— Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли. И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой. То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!

— Каков же вывод?

— Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.