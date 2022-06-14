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Радимов жестко раскритиковал «Спартак» за возможный бойкот Суперкубка

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владислав Радимов.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге 9 июля.

— Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»?

— Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы. Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Владислав Радимов — о скандале вокруг Суперкубка: «Спартак» просто ищет оправдание для возможной неудачи"

— Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.

— Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли. И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой. То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!

— Каков же вывод?

— Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Англия
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⚽ Футбол. Лига наций A
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ТМ 2.5

17%

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Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Владислав Радимов
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
5
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