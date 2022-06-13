Генеральный директор «Спартака» — о Суперкубке: «Хотелось бы получить праздник, если матч состоится»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отметил, что клуб будет полностью вовлечен в подготовку приема болельщиков на матч за Суперкубок России вместе с РФС и «Зенитом». Встреча пройдет 9 июля в Санкт- Петербурге.

— В Питере всегда сложно проводить матчи с участием московских команд. Планируете ли что-то делать, чтобы избежать этого на Суперкубке? Будет ли какой-то диалог с правоохранительными органами?

— В рамках истерии (которую развернули не мы) вокруг Суперкубка и посещения болельщиками матча многие известные люди приглашают фанатов красно-белых в Петербург. Но решение об участии в Суперкубке пока оставляем за собой.

Если примем решение в пользу участия, то будем полностью вовлечены вместе с РФС и «Зенитом» в подготовку приема болельщиков. Главное, чтобы был диалог и желание сделать праздник. В том числе со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Чтобы не повторялась та практика, которая часто бывала в Питере, например, те же автобусы с автовокзала, как говорится, в принудительном порядке до стадиона и потом такой же отъезд обратно. Хотелось бы получить праздник, если матч состоится.

Полная версия интервью Мележикова — здесь