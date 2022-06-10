Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Какая разница где? Пройдет Суперкубок и хорошо, придут болельщики. Есть основания предполагать, что будет полный стадион. Там потрясающая арена. Не вижу никакой разницы. Ведь еще недавно «Зенит» играл Суперкубок с «Локомотивом» в Москве. Они же приехали сюда играть. Им назначили, они приехали и играли. Наверное, они тоже могли быть против, но они приехали. Так что какая разница? Все будет организовано на самом высоком уровне. Стадион — один из лучших в Европе. Поле идеальное. Что еще для футбола нужно? Ничего», — сказал Семин «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 9 июля.