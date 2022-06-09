Ковтун рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом».

«Матч будет интересный. Если игра пройдет в Санкт-Петербурге, то болельщики постараются заполнить арену. Думаю, что матч будет достойный», — передает слова Ковтуна корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

«Зенит» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом России, а «Спартак» — обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенита» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.