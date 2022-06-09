Бывший тренер «Спартака» Гладилин призвал не проводить матч за Суперкубок в Петербурге

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. Он считает, что встречу необходимо провести на нейтральном поле.

«Конечно, будет несправедливо, если игру за Суперкубок проведут в Санкт-Петербурге, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Тогда у «Зенита» будет преимущество своего поля. В России достаточно стадионов в регионах, которые строили к чемпионату мира. У нас есть Екатеринбург, Казань, другие города. Да, в интересах клубов провести игру в своем городе, чтобы не летать и пришли свои болельщики».

По его мнению, Казань является хорошим вариантом, как место проведения предстоящей встречи.

«Казань недалеко от Москвы и Петербурга. В организационных вопросах они справятся на высочайшем уровне. Мой вариант — Казань», — сказал он.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенита» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.