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Лепехин: «Такие знаковые матчи, как за Суперкубок, лучше всего проводить в «Лужниках»

Лепехин считает, что матч за Суперкубок России надо провести в «Лужниках»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. Он считает, что такие знаковые встречи лучше всего проводить в «Лужниках».

«Чтобы не было таких эмоций, неадекватных предложений, какие мы слышим, регламент Суперкубка нужно определять заранее, — приводит слова Лепехина «РБ Спорт». — Если бы полгода, год назад было решено, что игра проводится в «Лужниках», вопросов не возникло бы. И вообще такие знаковые матчи, как за Суперкубок, лучше всего проводить в «Лужниках».

По его мнению, в сложившейся ситуации будет правильно провести игру не в Москве и не в Санкт-Петербурге.

«Чтобы никому не было обидно. Тем более стадионов качественных в России много, они почти всегда пустуют. Есть возможность собрать народ в провинциальном городе, устроить людям праздник. Сочи, Казань, Калининград — кто лучше пролоббирует свой вариант. Но я думаю, результат меньше всего будет зависеть от того, где состоится игра. Все решат настрой, готовность, мастерство», — сказал он.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенита» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-takie-znakovy-e-matchi-kak-za-superkubok-luchshe-vsego-provodit-v-luzhnikah/
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