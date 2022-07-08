Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о значимости матча против «Зенита» за Суперкубок России.

— Какие преимущества вы видите в таком сложном матче в начале сезона?

— Для меня такой поединок — большая ответственность перед клубом, — цитирует Абаскаля «СЭ». Все мы знаем, что такое Спартак, в Европе об этом тоже знают. Я счастлив находится здесь и сыграть такой матч. Сейчас нужно сделать все, чтобы победить. Надеюсь, завтрашняя игра подарит хорошие эмоции нам и нашим болельщикам.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.