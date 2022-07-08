Мартинс, Мозес и Урунов не сыграют в матче за Суперкубок России против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что полузащитники Кристофер Мартинс, Виктор Мозес и Остон Урунов не сыграют в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Мартинс, Мозес и Урунов не смогут принять участие в матче. Я не могу ответить, когда они будут полноценно готовы. У каждого из отсутствующих есть свои мотивы», — сказал Абаскаль.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.