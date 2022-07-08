Мостовой о Суперкубке: «Не записывал бы «Спартак» аутсайдером, как многие сейчас говорят»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Мы видим, что состав у «Зенита» еще усилился. В плане того, что пришел и Бакаев, и Касьерра и клуб приобрел защитника из «Сочи». Конечно, «Зенит» и так был сильным без этих футболистов, а сейчас еще сильнее становится. А «Спартак» с уходом Жиго, с уходом того же Бакаева немножко ослаб. Но одна игра, 90 минут всего, может произойти все что угодно. Я бы не записывал «Спартак» таким уж аутсайдером, как многие сейчас говорят», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.