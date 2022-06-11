Гаджиев прокомментировал проведение матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал проведение матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«Есть исполнительный орган — исполком РФС, и он принимает решения, верно? Люди начинают слишком много говорить, появляется слишком много мнений. У каждого есть свое мнение, и это неплохо, но мы обсуждаем проблему, потом принимается решение — оно принято, и его надо исполнять. Я не против того, чтобы каждый высказывал свою точку зрения, мы должны высказываться. Но, слушайте, когда уже принято решение? Вы можете сказать, что оно неправильное, и в следующий раз такие решения принимать нельзя — но надо же исполнять! Иначе бардак получится, если будет бойкот — что значит, бойкот?», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

10 июня пресс-служба РФС сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Московский клуб заявлял о готовности отказаться от участия в Суперкубке, если матч пройдет в родном городе «Зенита».