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Сегодня, 13:19

Стали известны подробности о голосовании за место проведения Суперкубка России

Сергей Разин
корреспондент
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РБК со ссылкой на источники в РФС рассказал о том, как проходили выбора места проведения Суперкубка России.

По сведениям источника, изначально трое членов бюро исполкома РФС были за Санкт-Петербург, а трое — за Нижний Новгород, еще один придерживался нейтральной позиции. После прений 5 голосов стало в пользу Петербурга и два — за нейтральное место. На окончательный выбор стадиона в Петербурге повлияли финансовая составляющая, готовность арены к проведению матча, а также давление со стороны «Спартака», которое рассматривалось как шантаж.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Ранее в «Спартаке» сообщали, что готовы отказаться от участия в Суперкубке страны, если матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a3886f9a79471ec111e0f0?from=newsfeed
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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