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Сегодня, 14:09

Гунько считает, что «Спартак» не будет бойкотировать Суперкубок в Питере

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал решение РФС провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Для меня не очень понятное решение провести Суперкубок в Питере. Такой матч могли бы сыграть, как минимум, на нейтральном поле. «Лужники» для этого подходили наилучшим образом. Финал Кубка по антуражу, по организации там был очень запоминающимся. Бойкот «Спартака»? Думаю, что до этого не дойдет, не хотелось бы, это все-таки важное спортивное событие. Спортивная составляющая должна быть на первом месте», — сказал Гунько «СЭ».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Дмитрий Гунько
ФК Спартак (Москва)
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